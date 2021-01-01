Выбрать по категории

Знакомьтесь: Greenworks - аккумуляторная техника нового поколения

Для садовой техники и электроинструмента стандартом является напряжение 18В. Но, мы не следуем правилам, а задаем стандарты!

В компании Greenworks мы разрабатываем и создаем мощные инструменты с питанием от аккумуляторов. Батареи Greenworks обеспечивают превосходную производительность в широком диапазоне напряжений - от 24В до 82В. В технике Greenworks используется те же аккумуляторные батареи, что и в автомобилях Tesla. Только использование лучших аккумуляторов может гарантировать безупречную работу.