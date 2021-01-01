Выбрать по категории

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Балашиха, ш. Энтузиастов, 80
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Greenworks
Команда молодых, амбициозных и целеустремлённых специалистов, занимающаяся производством и реализацией аккумуляторной садовой техники.
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15.jpg Все для барбекю - грили мангалы
Новинки
Воздуходув аккумуляторный Greenworks Арт. 2405607UB, 60V, бесщеточный, c 1хАКБ 4 Ач. и ЗУ
Воздуходув аккумуляторный Greenworks Арт. 2405607UB, 60V, бесщеточный, c 1хАКБ 4 Ач. и ЗУ
Артикул: 2405607UB
26 990
Высоторез-Кусторез аккумуляторный Greenworks Арт. 1303907, 2 в 1, 40V, без АКБ и ЗУ
Высоторез‑Кусторез аккумуляторный Greenworks Арт. 1303907, 2 в 1, 40V, без АКБ и ЗУ
Артикул: 1303907
17 990
Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks Арт. 2602807, 82V, 61 см, самоходный, бесщеточный, без АКБ и ЗУ
Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks Арт. 2602807, 82V, 61 см, самоходный, бесщеточный, без АКБ и ЗУ
Артикул: 2602807
149 990
Полировальная машина аккумуляторная Greenworks Арт. 3502107, 24V, без АКБ и ЗУ
Полировальная машина аккумуляторная Greenworks Арт. 3502107, 24V, без АКБ и ЗУ
Артикул: 3502107
4 990
Гайковерт ударный аккумуляторный Greenworks Арт. 3802907, 24V, бесщеточный, без АКБ и ЗУ
Гайковерт ударный аккумуляторный Greenworks Арт. 3802907, 24V, бесщеточный, без АКБ и ЗУ
Артикул: 3802907
8 490
Насос аккумуляторный для полива из бочки Greenworks Арт. 3401007, 24V, без АКБ и ЗУ
Насос аккумуляторный для полива из бочки Greenworks Арт. 3401007, 24V, без АКБ и ЗУ
Артикул: 3401007
6 990
Газонокосилка аккумуляторная Greenworks Арт. 2516107UB, 24V, 33 см, бесщеточная, с 1хАКБ 4Ач и ЗУ
Газонокосилка аккумуляторная Greenworks Арт. 2516107UB, 24V, 33 см, бесщеточная, с 1хАКБ 4Ач и ЗУ
Артикул: 2516107UB
18 490
Триммер электрический Greenworks Арт. 21277 Deluxe, 500W, 30 см
Триммер электрический Greenworks Арт. 21277 Deluxe, 500W, 30 см
Артикул: 21277
4 990

Знакомьтесь: Greenworks - аккумуляторная техника нового поколения

Для садовой техники и электроинструмента стандартом является напряжение 18В. Но, мы не следуем правилам, а задаем стандарты!

В компании Greenworks мы разрабатываем и создаем мощные инструменты с питанием от аккумуляторов. Батареи Greenworks обеспечивают превосходную производительность в широком диапазоне напряжений - от 24В до 82В. В технике Greenworks используется те же аккумуляторные батареи, что и в автомобилях Tesla. Только использование лучших аккумуляторов может гарантировать безупречную работу.

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Greenworks

Аккумуляторная техника нового поколения. Газонокосилки, триммеры, инструмент с солидными скидками.
Адрес
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 80
Телефон
+7(920)837-68-37
Электронная почта
Greenworks-center.ru@yandex.ru
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